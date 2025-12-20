به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، به گفته عوامل اورژانس ۱۱۵، تیم عملیاتی پس از حضور بر بالین افراد، علائم مرگ قطعی را در هر چهار نفر مشاهده کردند.

در این حادثه دو آقا و دو خانم جان خود را از دست دادند که یک زوج جوان و یک زوج سالخورده بودند.

این حادثه شامگاه امشب در پی استفاده از بخاری بدون دودکش رخ داد.

کارشناسان، بر لزوم رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی، به‌ویژه عدم استفاده از بخاری‌های بدون دودکش در فضا‌های بسته و اطمینان از تهویه مناسب تأکید کردند.