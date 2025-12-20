با توجه به بارش برف، برودت هوا و یخبندان شدید معابر، مدارس چند شهرستان خراسان رضوی، فردا، یکشنبه ۳۰ آذرماه تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: بر اساس تصمیمات گرفته شده مدارس ابتدایی و متوسطه اول شهرستان‌های چناران، سبزوار، گلبهار، خوشاب، نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان به‌صورت مجازی فعالیت خواهند کرد.

مصطفی اسدی افزود: همچنین مدارس همه مقاطع شهرستان‌های قوچان، طرقبه و شاندیز، تربت حیدریه، تربت جام، زاوه، نیشابور، احمدآباد، باخرز، رضویه، فیروزه، کدکن، زبرخان، جلگه رخ، فریمان، سرولایت، صالح آباد، کوهسرخ، کلات، ششتمد، میان‌جلگه، سرخس و تایباد تعطیل و آموزش‌ها به صورت مجازی خواهد بود.

به گفته وی، مراکز پیش دبستانی، سنجش نوآموزان و مدارس استثنایی نیز تعطیل است.