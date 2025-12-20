سرپرست انتظامي رفسنجان با اشاره به توقيف خودروي پژو پارس با 160 ميليون ريال خلافي از اجراي طرح برخورد با خودروهاي متخلف خبر داد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ "سادات حسيني" گفت:ماموران پليس راهور شهرستان رفسنجان در راستاي اجراي طرح ارتقاء انضباط ترافيکي و انتظام بخشي به عبور و مرور، به يک خودروي پژو مشکوک و آن را جهت بررسي متوقف کردند.

وي افزود: برابر استعلام به عمل آمده از سيستم تخلفات راهور مشخص شد اين خودرو 160 ميليون ريال تخلف رانندگي پرداخت نشده دارد که بلافاصله برابر ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي توقيف و جهت سير مراحل قانوني روانه پارکينگ شد.

سرپرست انتظامي رفسنجان با بيان اينکه رانندگان هرچه سريعتر نسبت به پرداخت مبلغ خلافي خودرو خود اقدام کنند؛ تاکيد کرد:طرح ويژه برخورد با رانندگان متخلف بصورت محسوس و نامحسوس در دستور کار پليس راهور شهرستان قرار دارد