معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر حمایت ویژه دولت از تأمین مسکن در استطاعت و خانه‌های سازمانی برای نیرو‌های مسلح، این سیاست را گامی مؤثر در ساماندهی بازار اجاره و پاسخ به نیاز اقشار متوسط دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،نشست تخصصی پایش طرح‌های حمایتی مسکن با حضور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.

حبیب‌اله طاهرخانی در این نشست اعلام کرد کارکنان نیروهای مسلح جزو گروه‌های هدف طرح‌های حمایتی مسکن هستند.

وی گفت: تمامی حمایت‌های دولتی در حوزه مسکن در استطاعت شامل کارکنان فاقد مسکن نیروهای مسلح خواهد شد.

طاهرخانی از مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها خواست همکاری حداکثری برای حل مشکلات مسکن این قشر داشته باشند.

به گفته وی، تأمین زمین برای ساخت مسکن در استطاعت و خانه‌های سازمانی باید با اولویت بالا پیگیری شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد توسعه مسکن سازمانی می‌تواند به کاهش فشار تقاضا در بازار اجاره کمک کند.

وی افزود: حل مشکل مسکن صرفاً با ساخت‌وساز غیرهدفمند امکان‌پذیر نیست.

طاهرخانی، استیجار عمومی را یکی از راهکارهای اصلی تأمین مسکن در کلانشهرها عنوان کرد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تأمین ۱۰ هزار واحد مسکونی استیجاری تا پایان سال در دستور کار قرار دارد.

در ادامه نشست، عملکرد استان‌ها در حوزه مسکن استیجاری مورد بررسی قرار گرفت.

فرمانده قرارگاه مسکن نیروهای مسلح نیز گزارشی از روند اجرای پروژه‌ها ارائه کرد.

سردار یحیی محمودزاده اعلام کرد بیش از ۸۵۰۰ واحد مسکونی آماده افتتاح است.

وی از وجود مشکلات زیرساختی آب، برق و فاضلاب در برخی پروژه‌ها خبر داد.

به گفته محمودزاده، تاکنون ۲۲۵۵ هکتار زمین برای مسکن نیروهای مسلح تخصیص یافته است.

در پایان نشست، بر تسریع در تأمین زیرساخت‌ها و رفع موانع اجرایی طرح ها تأکید شد.