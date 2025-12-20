به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ مهدی مجیدی گفت: با پیگیری‌های دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری و بر اساس مجوز رسمی صادره از سوی وزارت کشور(سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های) ، فرآیند جذب نیروی انسانی جدید در دهیاری‌های استان لرستان همزمان با سراسر کشور در دستور کار قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان این اقدام را در راستای پاسخگویی به نیازهای توسعه‌ای مدیریت روستایی دانست و افزود: هرگونه به كارگیری نیروی انسانی در دهیاری‌ها باتوجه به ساختار تشکیلاتی و ماهیت وجودی در چارچوب قانون کار انجام خواهد شد.

وی با تأکید بر اصل شایسته‌سالاری بیان کرد: فرآیند جذب نیرو بر اساس آیین‌نامه‌ مربوطه و با رعایت اصول شفافیت و عدالت در فرصت‌های شغلی انجام می گیرد.

مجیدی با اشاره به ماده واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در سال۱۳۷۷ گفت باتوجه به کمبود نیروی انسانی در مشاغل تخصصی دهیاری‌ها پس از رفع موانع اداری از طریق وزارت کشور، در مرحله نخست تعداد ۶۷ نفر در مشاغلی نظیر ذیحساب (مسئول مالی)، مسئول فنی، عمرانی و خدمات روستایی، آتش‌نشان و راننده آتش‌نشان برای پایگاه‌های آتش‌نشانی روستایی از طریق آزمون عمومی و به‌صورت متمرکز جذب دهیاری ها خواهند شد.

وی بیان کرد: این فرآیند با محوریت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و با رعایت کامل دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌های مربوطه و طی دوره‌های آموزشی انجام می شود.

مجیدی همچنین با اشاره به قوانین اداری و استخدامی کشور و قانونمند نمودن فرایند جذب نیرو در دهیاری‌ها تأکید کرد:.سهمیه‌های قانونی مربوط به ایثارگران و افراد دارای معلولیت با هماهنگی ادارات کل بنیاد شهید و امور ایثارگران و بهزیستی استان لحاظ شده و جذب این افراد همزمان از طریق آزمون عمومی و تخصصی صورت خواهد گرفت.

معاون استاندار لرستان اعلام کرد: اطلاعات تکمیلی در خصوص شرایط ثبت‌نام، مدارک مورد نیاز، زمان‌بندی آزمون و نحوه پذیرش، پس از نهایی شدن، با هماهنگی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از طریق درگاه های خبری رسمی و پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری لرستان به اطلاع عموم خواهد رسید.