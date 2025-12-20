پخش زنده
رئیس اداره محیط زیست کیش، گفت: براساس برآوردها در حدود پنج میلیون متر مکعب از بارندگیهای اخیر به آبخوانها نفوذ کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مریم محمدی، گفت: مجموع بارش سال زراعی کیش با ۲۶۰ میلیمتر بارندگی، تأثیر مثبتی بر منابع آب، پوشش گیاهی و زیستبوم خشکی و دریایی کیش داشته است.
او افزود: میانگین بارش سالیانه در کیش در دورههای بلندمدت بین ۱۴۵ تا ۱۷۰ میلیمتر بوده است و در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ آمار بارش حتی به کمتر از ۱۰۰ میلیمتر رسید که در بارندگیهای سامانه بارش زا جنوب کشور بیش از 233 میلیمتر بارش را در کیش به ثبت رساند به گونه ای که ۱۴۰ میلیمتر آن در دو روز بارید.
محمدی خاطرنشان کرد: آمار بارندگی اخیر معادل حدود ۲۳ میلیون مترمکعب آب در کیش است، رقمی نزدیک به سه برابر تولید سالیانه آب با آب شیرینکنهای کیش یا معادل مصرف آب شرب حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر که این حجم بارش در چند روز بارید.
رئیس اداره محیط زیست کیش با اشاره به اینکه تمام حجم بارندگی اخیر وارد سفرههای زیرزمینی نخواهد شد، تصریح کرد: بخش قابلتوجهی از آن تبخیر یا در قالب روانآب به دریا منتقل میشود.
محمدی تصریح کرد: در شرایط طبیعی، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بارشها امکان نفوذ را دارند.
او افزود: این حجم از نفوذ میتواند تراز آب زیرزمینی را ارتقا دهد، شوری نسبی آب را کاهش دهد و پوشش گیاهی بومی را احیا کند، پوششی که در سالهای گذشته ضعیف شده و در برابر آفات و بیماریها آسیبپذیر بوده است.
رئیس اداره محیطزیست کیش، گفت: بارشهای شدید موجب رشد گیاهان فصلی، سبز شدن بخشهای گستردهای از کیش و بهبود زیستگاه جانداران بهویژه پرندگان میشود و نقش مهمی در ارتقای تنوع زیستی خواهد داشت.
مریم محمدی، افزود: بخشی از آبهای نفوذی با چشمههای آب شیرین وارد دریا میشوند و شوری آب را در مناطقی که بهترین پوششهای مرجانی کیش در آنها قرار دارد کاهش می دهند و وضعیت اکوسیستمهای دریایی را بهبود می بخشند.
رئیس اداره محیط زیست کیش، گفت: بارشهای اخیر باید بهدرستی مدیریت شود تا اثر آن کوتاهمدت و زودگذر نباشد بهویژه با توجه به خطر نفوذ آب شور از سمت دریا در اثر برداشت های بیرویه، مدیریت بهرهبرداری از منابع آب ضروری است تا آثار مثبت بارندگی های کمنظیر در بلندمدت برای کیش پایدار بماند.