استاندار قزوین از تشکیل دبیرخانه دائمی صادرات و راه‌اندازی چهار میز تخصصی در حوزه‌های شوینده‌ها، کاشی و سرامیک، سیم و کابل و شیشه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری، استاندار قزوین، در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان اعلام کرد: در راستای اجرای سیاست «دیپلماسی اقتصادی استان‌ها» که از سوی دولت ابلاغ شده، دبیرخانه دائمی صادرات در قزوین تشکیل و چهار میز تخصصی صادراتی در حوزه‌های شوینده‌ها، کاشی و سرامیک، سیم و کابل و شیشه راه‌اندازی شده است.

وی با اشاره به ظرفیت تولیدی استان گفت: قزوین حدود یک‌هزار و ۲۹۰ قلم کالا تولید می‌کند و بخش قابل توجهی از توان تولید کشور در این استان متمرکز است. هدف ما استفاده هدفمند از این توانمندی‌ها برای حضور مؤثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی است.

استاندار قزوین تأکید کرد: تشکیل میزهای تخصصی صادراتی با هدف ساماندهی، برنامه‌ریزی و تقویت صادرات انجام شده و این ساختارها نقش مهمی در هم‌افزایی میان تولیدکنندگان، تجار و دستگاه‌های اجرایی خواهند داشت.

نوذری همچنین پاکستان را یکی از بازارهای راهبردی صادرات استان معرفی کرد و افزود: به دلیل اشتراکات فرهنگی و ظرفیت بالای بازار مصرف، توسعه صادرات محصولات استان از جمله شوینده‌ها، شیشه، کاشی و سرامیک و لوازم خانگی به بازار پاکستان در دستور کار قرار گرفته است. در کنار آن، استفاده از ظرفیت تجارت متقابل نیز مدنظر است تا اقلام مورد نیاز کشور مانند برنج و نهاده‌های دامی از بازار پاکستان تأمین شود.

وی با اشاره به جایگاه ویژه قزوین در صنعت شوینده کشور گفت: هم‌اکنون حدود ۶۰ درصد شوینده‌های کشور در این استان تولید می‌شود و بیش از ۸۷ واحد تولیدی در این حوزه فعال هستند. بسیاری از برندهای معتبر شوینده کشور در قزوین مستقرند و محصولات آن‌ها علاوه بر تأمین بازار داخلی، به کشورهای مختلف از جمله عراق صادر می‌شود.

استاندار قزوین خاطرنشان کرد: تشکیل میز تخصصی شوینده با هدف تقویت زنجیره صادرات و افزایش سهم استان در بازارهای خارجی انجام شده و سایر میزهای تخصصی نیز با همین رویکرد فعال خواهند شد. برنامه‌ریزی استان بر این است که تا پایان سال جاری، کشورهای هدف صادراتی جدیدی تعریف شود و از ظرفیت تجار و بازرگانان برای توسعه صادرات غیرنفتی به‌صورت حداکثری استفاده شود.