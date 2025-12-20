پخش زنده
شبکه لرستان با تدارک ویژه برنامههای یلدایی ساعات خاطره انگیزی را برای مردم در قاب تلویزیون رقم می زند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛در بلندترین شب سال، رادیو و سیمای شبکه لرستان،با فراهم کردن ویژهبرنامه ی شاد و مفرح در شب یلدا، لحظاتی شاد و خاطره انگیز را برای لرستانیها رقم می زنند.
سیمای شبکه لرستان با هدف پاسداشت آداب و رسوم قدیمی شب یلدا در لرستان و ایجاد فضایی شاد و سرگرمکننده، ویژه برنامه «وایک شو چله»، به تهیهکنندگی و کارگردانی شهرام ولیخانیچگنی و اجرای سهیلا سلاحورزی و عباس ملکفر را همراه با بخشهای متنوع و دیدنی برای رقم زدن یک دورهمی و شبنشینی بهیادماندنی با بینندگان لرستانی تدارک دیده است.
نمایش طنز شوچله ایی مکتب خانه، حضور شاعران و هنرمندان و کارشناسان لرستانی برای شعرخوانی ،چلسرو، حافظخوانی و تفأل به دیوان حافظ و بررسی آداب و رسوم شب چله در لرستان،اجرای موسیقی زنده خوانندگان هماستانی، مستندگزارشی از حال و هوای شوچلهای مردم و آداب و رسوم این شب، نماهنگ ، موزیکال طنز و میانبرنامههای دیدنی، ازجمله بخشهای متنوع این برنامه است.«وایک شوچله» از ساعت ۲٠:۴۵ یکشنبه ۳٠ آذر ۱۴٠۴ به مدت دو ساعت روانه آنتن شبکه لرستان می شود.
همچنین رادیو لرستان با ویژهبرنامهی یلدایی خود «امشو اول قاره»(نام شب چله یا شب یلدا در لرستان) را با هدف ارج نهادن به فرهنگ غنی و آداب و رسوم کهن دیار لرستان، تقدیم شنوندگان لرستانی میکند؛ این برنامه به تهیهکنندگی سوسن درجزینی، اجرای زهرا حسنزاده و سامان اعتباری، نویسندگی نسرین نعمتی،گزارشگری: زهرا احمدی،دستیار تهیه:کامیار جاناحمدی و صدابرداری: احمدرضا ایمانی، از ساعت ۱۹تا ۲۱:۳٠ یکشنبه ۳٠ آذر پخش میشود.
در این برنامه بخشهای متنوعی مانند: اجرای شنیدنی و محلی مجریان با حضور کارشناسان فرهنگ بومی لرستان برای بررسی آداب و رسوم قدیمی لرستانیها در این شب ،نقل داستانها و افسانههای شوچلهایی، موسیقی محلی شاد ویژه ، حضور یک ستارهشناس در برنامه برای بررسی علت یک دقیقه طولانیتر بودن بلندترین شب سال در شب یلدا، ارتباط استودیو به استودیو با رادیوهای کرمانشاه و یزد و ارتباط تلفنی با گزارشگر رادیو بوشهر ،گزارش مردمی، شاهنامهخوانی و چلسرو و شعرخوانی و حافظخوانی تقدیم شنوندگان میشود.
همچنین پخش پیامکها و تماسهای مخاطبان و خاطرات و گفتههای مخاطبان، وله و پادکست و موسیقیهای درخواستی مخاطبان نیز از دیگر بخش های این ویژه برنامه است.