مشاور رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: حزب الله، ارتش رژیم صهیونیستی را زمین‌گیر کرده و در لبنان، هوا دست رژیم صهیونیستی است و از دور موشک می‌زند مردم را شهید می‌کند اما جرات نمی‌کند وارد جنگ زمینی شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار وحیدی در نخستین همایش بین‌المللی «فداء القدس» بزرگداشت سردار شهید ایزدی (حاج رمضان) افزود: «شهدای بزرگی در حوزه مقاومت فلسطین تقدیم کرده‌ایم اما هیچ دوره‌ای به اندازه حاج رمضان اثرگذار نبوده است.»

وی افزود: «آرمان فلسطین مهم‌ترین آرمان ما در انقلاب اسلامی بوده و هست. آزادی فلسطین شرط حرکت بزرگ انقلاب به سوی آینده‌های بزرگ و روشن است.»

مشاور رئیس ستادکل نیروهای مسلح با تأکید بر پیوند آرمان انقلاب اسلامی با مسئله فلسطین خاطرنشان کرد: «نمی‌شود حرکت انقلاب اسلامی را تصور کرد و آزادی فلسطین را تصور نکرد. اولین کار مقاومت این بوده که فلسطین باید آزاد شود.

وی تصریح کرد: مقاومت بدون آزادی و رهایی فلسطین فلسفه خود را از دست می‌دهد و قلب مقاومت آزادی فلسطین است. نمی‌شود تصور کرد فردی خود را انقلابی بداند اما مسیر آزادی فلسطین را در دستور کار خودش نداشته باشد و شهید حاج رمضان در آرمان فلطسطین پرچمدار بود.

سردار وحیدی افزود: امروز در همه جای دنیا صدای فلسطین و غزه هست و شما امروز در دنیا هیچ انسان با وجدانی را نمی‌بینید مگر اینکه مدافع فلسطین باشد و امروز تجسم حقانیت، انسانیت و پایداری در فلسطین موجب بیداری انسانی در جهان شده که به هیچ روشی دیگری شدنی نبود.

مشاور رئیس ستادکل نیروهای مسلح اظهار کرد: جاهالان متوهم در آمریکا متوجه نمی‌شوند حقیقتی که در دنیا در حال رخ دادن است.

وی گفت: جریان اسلامگرایی در غرب به واسطه مقاومت ملت فلسطین رشد داشته است و شهید حاج رمضان تمام عمر خود را در کنار مجاهدان فلسطینی صرف کرد.

سردار وحیدی گفت: هیچ کار غیرانسانی نیست که در غزه نکرده باشند اما توانسته اند مقاومت را از بین ببرند؟ مقاومت روز به روز قوی تر در حال تحمیل کردن اراده خود با ظالمان و مستکبران است و امروز تمام ملت فلسطین به حماس تبدیل شده است.