به علت برودت شدید هوا و یخ زدگی معابر مدارس ۵ شهرستان استان غیر حضوری شد و آموزش در بستر شاد برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی، از تغییر نحوه فعالیت آموزشی مدارس در برخی مناطق استان خبر داد و گفت: بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران استان و با توجه به گزارش‌های رسمی اداره‌کل هواشناسی، به‌دلیل بارش برف، برودت شدید هوا و یخ‌زدگی معابر، تمامی فعالیت‌های آموزشی مدارس در کلیه مقاطع تحصیلی در ۵ شهرستان به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

وی افزود: این تصمیم شامل مدارس شهرستان‌های بجنورد، راز و جرگلان، مانه، شیروان و فاروج بوده و اجرای آن با هدف حفظ ایمنی دانش‌آموزان، فرهنگیان و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی ناشی از شرایط نامساعد جوی اتخاذ شده است.

آموزش دانش‌آموزان در روز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ از طریق بستر شبکه آموزشی «شاد» انجام می‌شود و مدیران مدارس موظف‌اند بر حسن اجرای کلاس‌های مجازی و حضور فعال معلمان و دانش‌آموزان نظارت داشته باشند.