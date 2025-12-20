به‌دلیل فعالیت مدارس و ادارات شهرستان فریدونشهر و گلپایگان با تاخیر آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی فرمانداری فریدونشهر، با توجه به برودت شدید هوا، یخ‌زدگی معابر و به‌منظور پیشگیری از وقوع حوادث ناشی از لغزندگی و ارتقای ایمنی تردد شهروندان، زمان آغاز به‌کار تمامی دستگاه‌های اجرایی و مدارس شهرستان فریدونشهر فردا یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ با تأخیر خواهد بود.

بنابراعلام فرمانداری فریدونشهر آغاز فعالیت ادارات شهرستان فریدونشهر فردا یکشنبه سی ام آذرمه ساعت ۸:۳۰ است.

بر این اساس، مدارس ابتدایی شهرستان فریدونشهر برای فردا بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران فرمانداری غیرحضوری شد. همچنین مدارس مقاطع متوسطه اول و دوم شهرستان رأس ساعت ۹ صبح آغاز به کار خواهند کرد.

با توجه به شرایط برودت هوا ویخبندان فعالیت تمامی مدارس شهرستان گلپایگان روزیکشنبه(فردا) ۳۰ آذرماه با یکساعت تاخیر شروع بکار می‌کنند.