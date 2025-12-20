.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ "احمد پور" گفت: در پي سرقت يک دستگاه خودرو پژو پارس از شهرستان رفسنجان و اعلام خبري مبني بر ورود خودرو به حوزه شهرستان بم بلافاصله ،موضوع به نزديک ترين واحد انتظامي اعلام شد.

وي افزود:در اين راستا ماموران پاسگاه تهرود با اجراي طرح مهار در محور"کرمان-بم" خودروي مورد نظر را در حالي که راننده آن بدون توجه به ايست پليس قصد فرار داشت را طي يک عمليات تعقيب و مراقبت متوقف و سارق را دستگير کردند.

فرمانده انتظامي بم تصريح کرد: سارق که فردي سابقه دار بود و قصد داشت اين خودرو را به استان سيستان بلوچستان انتقال دهد با تشکيل پرونده تحويل مراجع قضايي شد.

