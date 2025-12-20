پخش زنده
سرپرست اداره بهزیستی کیش از توزیع ۱۲۰ بسته معیشتی بین مددجویان در پویش یلدای مهربانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمدرضا حیدرهایی، گفت: همزمان با فرارسیدن شب یلدا، پویش ملی یلدای مهربانی با هدف ترویج فرهنگ نوعدوستی و حمایت از خانوادههای کمتر برخوردار در کیش آغاز شده و با کمک و همیاری خیران و نیکوکاران بسته های معیشتی تهیه و در بین خانوادههای نیازمند و مددجوی بهزیستی توزیع شد.
او افزود: کمک تامین مسکن، درمان، تهیه جهیزیه و اشتغال به جامعه تحت حمایت بهزیستی نیز از دیگر اهداف پویش یلدای مهربانی در کیش است.
سرپرست اداره بهزیستی کیش، گفت: ساکنان و خیران میتوانند با شماره گیری کد دستوری ستاره ۱۲۳ مربع کمک های نقدی خود را برای ارسال به مددجویان در کیش واریز کنند.