مهدکودک‌ها و پیش دبستانی‌های استان فردا تعطیل و مدارس ابتدایی استان غیر حضوری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، اداره کل آموزش و پرورش استان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

بر اساس گزارش‌ها و پیش‌بینی‌های دریافتی از اداره‌کل هواشناسی خراسان جنوبی و با توجه به کاهش محسوس دما، برودت هوا و شرایط جوی حاکم بر استان، به منظور حفظ سلامت دانش‌آموزان، معلمان و کارکنان مدارس، مقرر شده است:

تمامی مراکز پیش‌دبستانی و مهد‌های کودک در سراسر استان تعطیل بوده و فعالیت تمامی مدارس ابتدایی خراسان جنوبی، فردا یکشنبه ۳۰ آذرماه، به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

این تصمیم در راستای اجرای سیاست‌های پیشگیرانه، صیانت از سلامت جامعه آموزشی و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی ناشی از سرمای شدید هوا اتخاذ شده است.