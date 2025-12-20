پخش زنده
مدیر دفتر مهندسی رودخانهها و سواحل شرکت آب منطقهای آذربایجانشرقی از آزادسازی ۲۵ هکتار از اراضی دولتی واقع در بستر و حریم رودخانههای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،علی آخوندزاده در گفتگو با خبرنگاران از آزادسازی ۲۵ هکتار از اراضی دولتی واقع در بستر و حریم رودخانههای استان آذربایجان شرقی خبر داد و اظهار داشت:طی هشت ماه گذشته بیش از چهارهزار استعلام مرتبط با ساختوساز و تصرف حریم رودخانهها بررسی و پاسخ داده شده است.
وی با اشاره به انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانهها و مسیلها در بیش از ۳۰۰ کیلومتر گفت:در رودخانههای اولویتدار استان ۵.۸ کیلومتر عملیات آزادسازی، رفع تصرف، لایروبی و ساماندهی اجرا شده است.
آخوندزاده با تاکید بر ممنوعیت هرگونه ساختوساز، احداث پل، ایجاد راه دسترسی و اجرای تاسیسات غیرایمن در بستر و حریم رودخانهها تصریح کرد:رعایت ضوابط قانونی، همکاری مردم و توجه به توصیههای فنی و ایمنی، نقش موثری در کاهش خسارات ناشی از سیلاب و صیانت از رودخانهها دارد.