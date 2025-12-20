پخش زنده
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفت: تا صبح امروز، ۴۳ میلیون متر مکعب آب در اثر فعالیت دو سامانه بارشی اخیر وارد سدهای استان شده که نقش مهمی در بهبود وضعیت ذخایر آبی داشته است.
، به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سیدمصطفی آیتاللهی موسوی با اشاره به بارندگیهای اخیر و وقوع سیلاب در سطح استان:گفت بر اساس آخرین آمارها، متوسط بارش استان در سال آبی جاری تا امروز ۷۶ میلیمتر ثبت شده که بخش عمده این میزان، در پی دو سامانه بارشی اخیر محقق شده است.
وی افزود :حجم کلی مخازن سدهای استان ۵۷۶ میلیون متر مکعب بوده که در حال حاضر ۱۳۵ میلیون متر مکعب آب در این مخازن ذخیره شده است.
وی گفت :روز گذشته و تا این لحظه، ۱۱ دستگاه نفتکش به میزان ۳۲۴ هزار لیتر سوخت به مقصد نیروگاههای سمنگان و گوهران سیرجان و همچنین ۴۱ دستگاه نفتکش به میزان یک میلیون و ۱۹۵ هزار لیتر به مقصد نیروگاه شوباد کهنوج، از مبدأ انبار شماره ۲ بندرعباس ارسال شده است.