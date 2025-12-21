به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛عارف امرایی با اشاره به آمادگی راهداری استان برای خدمت به مردم در زمستان گفت:طرح راهداری زمستانی امسال با هدف انسجام دستگاه های خدمات رسان، تسهیل عبور و مرور و ارتقای ایمنی راهها تا ۲۰ اسفندماه سال جاری اجرا می شود.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان لرستان افزود:در اجرای طرح زمستانی راهداری ۳۷۰ نیروی راهدار با استفاده از ۲۹۸ دستگاه ماشین آلات سبک، نیمه سنگین و سنگین در قالب ۴۵ راهدارخانه در جاده‌های استان مستقر هستند.

وی بیان کرد: راهداری استان تمهیدات لازم را برای ارائه خدمات در طرح زمستانی انجام داده است و آمادگی کامل برای خدمت به مردم در فصل زمستان را دارد‌.

امرایی افزود: سامانه ۱۴۱ برای اطلاع از آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی، شرایط آب وهوایی، انسداد و رخدادهای جاده ای،شکایات مردمی،انتقادات و پیشنهادات به صورت شبانه روزی در خدمت هموطنان است.