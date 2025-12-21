پخش زنده
مدیر کل راهداری لرستان از آمادگی ۳۷۰ نیروی راهداری در طرح زمستانی جادههای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛عارف امرایی با اشاره به آمادگی راهداری استان برای خدمت به مردم در زمستان گفت:طرح راهداری زمستانی امسال با هدف انسجام دستگاه های خدمات رسان، تسهیل عبور و مرور و ارتقای ایمنی راهها تا ۲۰ اسفندماه سال جاری اجرا می شود.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان لرستان افزود:در اجرای طرح زمستانی راهداری ۳۷۰ نیروی راهدار با استفاده از ۲۹۸ دستگاه ماشین آلات سبک، نیمه سنگین و سنگین در قالب ۴۵ راهدارخانه در جادههای استان مستقر هستند.
وی بیان کرد: راهداری استان تمهیدات لازم را برای ارائه خدمات در طرح زمستانی انجام داده است و آمادگی کامل برای خدمت به مردم در فصل زمستان را دارد.
امرایی افزود: سامانه ۱۴۱ برای اطلاع از آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی، شرایط آب وهوایی، انسداد و رخدادهای جاده ای،شکایات مردمی،انتقادات و پیشنهادات به صورت شبانه روزی در خدمت هموطنان است.