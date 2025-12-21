به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سرهنگ عبدالرضا رخشان گفت:در پی دریافت یک پرونده کلاهبرداری تحت عنوان خرید و فروش طلاجات با استفاده از رسید ساز جعلی و انتقال غیر مجاز وجه از حساب غیر برای خرید طلاحات، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی استان لرستان افزود:مأموران پس از محرز شدن جرم و شناسایی فرد کلاهبردار، با هماهنگی قضایی متهم را طی یک عملیات دستگیر کردند.

وی گفت:در تحقیقات پلیسی متهم تاکنون به ۹ فقره کلاهبرداری تحت عنوان خرید و فروش طلاجات و رسید جعلی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در شهرستان خرم آباد اعتراف کرده است.

سرهنگ رخشان با بیان اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان معرفی شده است،افزود:شهروندان در اجرای معاملات ضمن اطمینان از صحت معامله ،تا از واریز وجوه به حساب خود اطمینان نداشته باشند از تحویل اجناس با خرید داران خودداری کنند.