فرمانده انتظامی بروجرد از کشف میلیاردی انواع کالای قاچاق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ هنگ مهدی مهدوی کیا گفت: در اجرای طرح برخورد با کالای بدون مجوز مأموران کلانتری ۱۵ بروجرد در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شده و آن را توقیف کردند.
فرمانده انتظامی بروجرد افزود:در بازرسی از اتوبوس توقیف شده ۸۹۱ قلم انواع تجهیزات و یراق آلات و یک عدد چمن زن به ارزش ۱۰ میلیارد ریال کشف شد.
در این زمینه یک نفر دستگیری و برای سیر مراحل قانونی با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شهرستان شد.