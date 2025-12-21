به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ هنگ مهدی مهدوی کیا گفت: در اجرای طرح برخورد با کالای بدون مجوز مأموران کلانتری ۱۵ بروجرد در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شده و آن را توقیف کردند.

فرمانده انتظامی بروجرد افزود:در بازرسی از اتوبوس توقیف شده ۸۹۱ قلم انواع تجهیزات و یراق آلات و یک عدد چمن زن به ارزش ۱۰ میلیارد ریال کشف شد.

در این زمینه یک نفر دستگیری و برای سیر مراحل قانونی با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شهرستان شد.