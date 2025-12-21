به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شامگاه شنبه (۲۹ آذر) تیم فولاد خوزستان در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی باشگاه‌های کشور، سالروز آزاد سازی خرمشهر، در ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان به مصاف تیم چادرملو اردکان یزد رفت.

در این بازی تیم فولاد خوزستان با نتیجه ۲ بر صفر میهمان خود را با شکست بدرقه کرد.

گل‌های این بازی را محمدذرضا سلیمانی و ابوالفضل زاده عطار به ثمر نشاندند. فولاد با این نتیجه در جمع هشت تیم مرحله بعدی رقابت‌های جام حذفی قرار گرفت.