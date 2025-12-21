پخش زنده
امروز: -
پرواز مسیر هوایی کیش به اربیل و بالعکس هر هفته روزهای سه شنبه و جمعه برقرار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، اعلام کرد: با هدف توسعه ارتباطات هوایی بینالمللی و پاسخ به تقاضای روبهرشد سفر به کیش، تعداد پروازهای مسیر اربیل به کیش و بالعکس افزایش یافت.
پروازهای این مسیر هر هفته علاوه بر روزهای جمعه در روزهای سهشنبه نیز برقرار خواهد شد.
پرواز ورودی با شماره ۵۱۳۷ ساعت ۱۱:۰۰ از اربیل وارد فرودگاه بینالمللی کیش خواهد شد و پرواز خروجی با شماره ۵۱۳۶ ساعت ۱۲:۱۰، کیش را به مقصد اربیل ترک خواهد کرد.
این پروازها با هواپیمای ایرباس ۳۴۰ انجام میشود و نقش مؤثری در تقویت گردشگری، تسهیل تردد مسافران خارجی و ارتقای جایگاه بینالمللی فرودگاه کیش خواهد داشت.