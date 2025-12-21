پخش زنده
آئین رونمایی ۲ آلبوم زندهیاد محمدرضا شجریان در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار صداو سیما، ۲ آلبوم «بانگ دُهُل» و «سر در گریبان» عنوان ۲ پروژه به جای مانده از آخرین کنسرتهای زندهیاد محمدرضا شجریان در قالب پروژه «یادگاری جاودانه» هستند. این آلبومها ۲ اثر منتشر نشده از آخرین کنسرتهای محمدرضا شجریان طی سال ۱۳۹۳ در شهرهای مختلف اروپایی است که به واسطه نشر «دل آواز» در دسترس مخاطبان قرار میگیرد.
همایون شجریان در ابتدای این نشست رسانهای درباره روند انتشار این ۲ آلبوم و تأخیر در انتشار آنها اظهار کرد: هیچ دلیل خاصی برای تأخیر نداشتیم فقط آن چیزی که برای ما مهم بود انتشار یک اثر با کیفیت بالا و جداسازی صدای خواننده از اجرای زنده با بهره مندی از تکنولوژی روز بود که خوشبختانه این روند از هشت ماه پیش انجام شد و با همراهی بخش خصوصی پیش روی مخاطبان قرار گرفت. غیر از این آلبوم پدر، ۲ آلبوم دیگر با جناب درخشانی و جناب فرج پوری داشت، اما ویژگی آلبوم آخرین اجراهای زندهای است که در این پروژه میتواند دربرگیرنده جذابیتهای متفاوتی باشد.
وی یادآور شد: ما نمایشگاهی از عکسهای پدر و همچنین سازهای ابداعی وی را هم طی روزهای پیش رو برقرار میکنیم که متأسفانه با توجه به محدودیت زمانی و برنامههای موزه، روزهای محدودی برای در نطر گرفته شده، اما به نطر من در برگیرنده جذابیتهای ارزشمندی است که میدانم مخاطبان از آنها استقبال میکنند.
شجریان تاکید کرد: انگیزه پدر برای ساخت این سازها توجه دادن جامعه به صداهای تازه در کنار صداهای فوق العاده از سازهای ایرانی ما بود. پدر با این اندیشه بود که دست به ساخت سازهای ابداعی زد و تلاش کرد تا چنین رویکردی با رنگ و بوی شرقی به مخاطب در قالب کوارتتی از سازها منتقل شود. فضایی که خیلی برای آن زحمت کشید و از همان زمانی که ما در محله تهرانپارس بودیم کارگاهی برای ساخت ساز داشت.
همایون شجریان در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره برگزار نشدن کنسرت خیابانی اش گفت: تجربه گذشته نشان داد که اگر بخواهیم سراغ پروژهای برویم باید همه جوانب آن را در نطر بگیریم، برخی از دوستان زمان برگزاری را مناسب نمیدانستند و برخی هم نظرات دیگری داشتند، اما برگزاری این کنسرت جزو آرزوهای من است.
پس از برگزاری نشست خبری همایون شجریان، مراسم رونمایی از تمبر زنده یاد محمدرضا شجریان برگزار شد. این در حالی است که افتتاح نمایشگاه سازهای ابداعی مرحوم شجریان در موزه هنرهای معاصر، پخش چند فیلم و سخنرانی تعدادی از هنرمندان بخش دوم برنامه را تشکیل میداد.