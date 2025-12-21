به گزارش خبرگزاری صدا و سیما هیئت‌ داوران بخش‌های مختلف یازدهمین دوره‌ی انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران، نامزدهای هر بخش معرفی کردند:

۱. بخش نمایش‌نامه‌های تألیفی چاپ‌شده: (با ذکر نام کتاب، ناشر و نویسنده)

بحرالمیت، نشر آماره (مهدی گلزار)

وقتی با هیچ‌کس جز خودمان نیستیم، کجا هستیم؟ ، نشر نو نوشت (سعید محسنی)

به خاموشی خواهم رفت، نشر آماره( مهدی اکبری)،

پاریس بی‌مادر، نشر روزبهان (رضا بهکام)،

چند گزارش متغیر از دوسیه چند قتل ثابت، نشر عنوان (محمدرضا آریان‌فر)

از آن‌جا که من بودم، تا این‌جا که من نیستم، نشر بوم‌بان و نوجان (مهسا دهقانی‌پور)

پلاک ۳۶، نشر یکشنبه (غلامحسین دولت‌آبادی)

تیم شنا، نشر بوم‌بان و نوجان (جابر رمضانی)،

لوندر ، نشر اسب سفید (فاطمه رحمتی)

سم‌زدایی، از مجموعه نمایش‌نامه‌های صنف مدرسان تئاتر، نشر طراحان تین (ندا قربانیان)

زندگی سگ مرده، نشر عنوان (حامد مکملی)

ای رشک ماه و مشتری آخر نگویی تا کجا؟، نشر هونار (روزبه‌ حسینی)

هیئت داوران این بخش، «نشر آماره» را شایسته‌ی تقدیر دانستند.

۲. بخش نمایش‌نامه‌های ترجمه‌شده چاپ‌شده در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

ارکیده در قیامت، نشر گره (ایلناز حقوقی)

پیچفورک دیزنی، نشر دیدآور (حمید دشتی)

شبکه، نشر گره (حسین یعقوبی)

آنتیگون، نشر رایبد(محمدرضا خاکی)

بازگشت مکرر، نشر رایبد (مسعود قدیم‌فلاح)

روز قضاوت، نشر گره(سپیده خسروجاه)

بهترین مونولوگ‌های معاصر، نشر عنوان(مسعودمهدی قنبرلو)

همسایه‌ها، نشر رایبد (زیبا خادم حقیقت)

آقای مایر ، نشر گره(حمید احیاء)

عروس، نشر رایبد(علیرضا شفیعی نسب)

اورستس، نشر مهرگان‌خرد (مقداد جاوید صباغیان)

هیات داوران این بخش، «نشر گره» را شایسته‌ی تقدیر دانستند.

۳.بخش نمایش‌نامه‌های اجراشده در سال ۱۴۰۳

مستبدلیشاه (منصور کامکار)

فالش(کامران شهلایی)

درکه (علی‌اکبر محمدخانی)

غلامرضا لبخندی(کهبد تاراج)

هاگیرواگیر (سهیل ملکی)

شازده‌کشی (مهدی همتی)

کاپوتاژ (کامران شهلایی)

برنامه‌ریزی برای یک مرگ (مهدی آذری)

خارشتر (هدی آهنگر)

چهارشنبه‌سوری (ندا قربانیان)

۴. بخش مسابقه‌ی نمایش‌نامه‌نویسی اعضای کانون نمایش‌نامه‌نویسان و مترجمان‌خانه‌تئاتر «آکادمی نمایش‌نامه‌نویسی»

در همسایگی تزارها (محمدرضا کوهستانی)

پرسیاه، کبوتر سفید (امیرحسین روح‌نیا)

چه کسی مینو رفعت را کشت؟ (ساغر خواجه امیری)

واقعیتی در پی واقعیتی(سیدابوالفضل هاشمی)

نجیب‌خانه عزت (حامد مکملی)

مَردخوار (علی عابدی)

لوتوس (فرید عقیده‌مند الهی)

قبر (کاظم پورمهدی)

اشکنان؛ اسفارِ اجنه و عشق (میلاد اکبرنژاد)

خاندان سورن (میلاد حسینی)

سیاه‌وشان (مهدی همتی)

۵. بخش نمایش‌نامه‌نویسی کودک و نوجوان

بال‌های اشتیاق (مسعود احمدی)

پینوکیو پدر می‌شود (سجاد طهماسبی)

پژوهشی عمیق پیرامون علت پدیده‌ی نادر

مهاجرت پرندگان مهاجر (وحید کیارسی)

افسانه گل‌های آبی (راحله شمس‌آبادی)

پروانه‌های نقاشی(عدالت فرزانه)

آکواریوم ماه‌نداره، مهتابی داره (کاوه مهدوی)

پرتقال فروش پیدا شد (سعید محسنی)

شکل‌سوم (داود کیانیان)

۶.بخش نمایش‌نامه‌های تئاتر عروسکی

قهرمان شل (ساغر لطفی‌نژاد)

گوژپشت کارائیب (آرش رضایی)

گیکو و جیکو (پویا منشی‌زاده)

عملیات نیم‌وجبی‌ها (امین‌رضا ملک‌محمودی)

من از شما تعجب می‌کنم (حامد ذبیحی)

قلب به میم (وحید کیارسی)

لی‌لی و لباس لولالا (شیلان صلاح)

همچون واپسین نفس بره‌ای معصوم (روزبه حسینی)

همه پنگوئن یا چی؟ (شراره طیار)

خانه من زرد است، خزان می‌ریزد (پویا پیرحسینلو)

مراسم پایانی یازدهمین دوره‌ی انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران، روز جمعه ۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ همزمان با روز نمایش‌نامه‌نویس برگزار می‌شود و برگزیدگان بخش‌های مختلف این رویداد معرفی خواهند شد.