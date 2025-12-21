به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،ظفر محمدی معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت:سیلوی گندم مراغه با بیش از نیم قرن قدمت، نقش اساسی در ذخیره و تامین گندم مورد نیاز جنوب آذربایجان‌های شرقی و غربی داشته است.

ظفر محمدی افزود:پس یک دهه تعطیلی نخستین محموله گندم از بندر امام خمینی (ره) به این سیلو انتقال و تخلیه شد.

وی اضافه کرد: با وجود سیلوی مراغه، دو هاب لجستیک کشاورزی و عمومی برای منطقه در شورای برنامه ریزی استان تصویب شده است.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت:با راه اندازی دوباره این سیلو گندم مورد نیاز جنوب آذربایجان شرقی و شمال آذربایجان غربی ذخیره و تامین خواهد شد.

حمید هاشم زاده مدیر کل غله و خدمات بازرگانی آذربایجان شرقی گفت: این سیلو ۱۱ سال پیش در راستای خصوصی سازی به سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است.

هاشم زاده افزود: این سیلو با انبارهایش ۲۰ هزارتن ظرفیت دارد و در زمان‌های خرید تضمینی می‌تواند محل ذخیره گندم مورد نیاز برای استان باشد.

وی اضافه کرد: برخورداری از خط مستقیم انتقال ریلی گندم از ویژگی‌های سیلوی مراغه است.

علیرضا سلیمانی مدیر کل راه آهن آذربایجان شرقی نیز گفت: با راه اندازی دوباره این سیلو انتقال ریلی ۵ هزار تن گندم آغاز شده و در حال انجام است.

سلیمانی افزود: اتصال این سیلو به خط آهن اهمیت آن را دوچندان کرده است.

سید فرید موسوی نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی نیز گفت:این سیلو با امضای تفاهم‌نامه میان شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به ذخیره گندم اختصاص یافته است.

موسوی با بیان اینکه احیای این سیلو یکی از مطالبات جدی و عمومی مردم مراغه بود گفت: سیلوی مراغه سال‌ها بخشی از هویت و خاطره جمعی شهر بود و مردم از رکود و واگذاری آن نگران بودند و فعال‌سازی دوباره این مجموعه پاسخی به این مطالبه و احیای ظرفیت مهمی در جنوب آذربایجان‌شرقی است.

نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس با اشاره به آثار اقتصادی این اقدام اظهار داشت:فعال شدن سیلو موجب ایجاد اشتغال، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، تسهیل ذخیره‌سازی غلات و تقویت پدافند غیرعامل در حوزه امنیت غذایی منطقه می‌شود.