بازار‌های محلی تنکابن در آستانه شب یلدا با حضور بیش از ۳۰۰ کاسب از مازندران و گیلان، میزبان خریداران و مسافران هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ با نزدیک شدن به بلندترین شب سال، بازارهای محلی و جمعه‌بازار تنکابن در محدوده شهرک آزادی، با حضور بیش از ۳۰۰ کاسب از غرب مازندران و استان گیلان، به محلی پررونق برای خرید مستقیم و ارزان کالا تبدیل و با استقبال گسترده مردم منطقه و مسافران روبه‌رو شده است.

در آستانه شب یلدا، خرید میوه، آجیل و اقلام خوراکی برای دورهمی‌های خانوادگی در دستور کار بسیاری از خانواده‌ها قرار دارد و بازارهای محلی تنکابن به‌ویژه جمعه‌بازار این شهر، نقش مهمی در تامین این نیاز ایفا می‌کنند.

در این بازار، بیش از ۳۰۰ کاسب و تولیدکننده، کالاهای خود را بدون واسطه و با قیمت مناسب‌تر نسبت به بازارهای شهری عرضه می‌کنند که همین موضوع باعث شده علاوه بر شهروندان تنکابنی، مسافران نیز برای خرید شب یلدا به این بازار مراجعه کنند.

در غرفه‌های مختلف جمعه‌بازار تنکابن، انواع میوه‌های فصل، خشکبار، محصولات کشاورزی، صنایع دستی و پوشاک عرضه می‌شود و تنوع کالاها در کنار قیمت‌های رقابتی، فضای پرنشاطی را برای خریداران ایجاد کرده است.

هدف از برگزاری این بازارهای محلی، حمایت از تولیدکنندگان بومی و ایجاد ارتباط مستقیم میان فروشنده و مصرف‌کننده عنوان می‌شود؛ رویکردی که علاوه بر کاهش هزینه‌ها، به افزایش اعتماد و رضایت مردم و رونق اقتصاد محلی کمک کرده است.