به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فناوری‌های نوین در حوزه جوان‌سازی پوست تنها به پرکردن موقت چروک‌ها محدود نمی‌شوند و جریان جدیدی از محصولات بیومواد در سال‌های اخیر به‌سمت بازسازی طبیعی بافت حرکت کرده است.

فناوران یک شرکت دانش‌بنیان با معرفی دو محصول پیشرفته «اینشیپ رادیانس پلاس» و «اینشیپ اسکالپ» توانسته جایگاهی ویژه در توسعه فیلر‌های نانویی و زیست‌فناورانه به‌دست آورد؛ محصولاتی که بر پایه ذرات کلسیم هیدروکسی‌آپاتیت (CaHA) و پلی‌ال‌الکتیک اسید (PLLA) ساخته شده‌اند و علاوه‌بر ایجاد حجم فوری، پوست را وادار می‌کنند

به‌طور طبیعی کلاژن‌سازی کرده و خود را بازسازی کند. این دو فناوری که از دانش فنی بومی بهره می‌برند، با نتایج ماندگار، اثرات تدریجی و ایمنی بالا، چشم‌انداز تازه‌ای در صنعت زیبایی و درمان‌های بازسازی‌کننده پوست ایجاد کرده‌اند.

نقش فناوری نانو و زیست‌فناوری در طراحی فیلر‌های هوشمند بسیار پررنگ شده است. فناوران این شرکت دانش‌بنیان با توسعه دو محصول تخصصی توانسته نمونه‌هایی کاملاً ایرانی و قابل رقابت با محصولات مطرح جهانی را وارد بازار کند؛ محصولاتی که هریک به شیوه‌ای متفاوت فرآیند جوان‌سازی را فعال می‌سازند.

اینشیپ رادیانس پلاس یکی از این دو محصول است؛ فیلری که با اتکا بر ذرات نانومقیاس کلسیم هیدروکسی‌آپاتیت (CaHA) عملکردی دوگانه دارد. این ذرات زیست‌سازگار با اندازه دقیق در محدوده ۲۵ تا ۴۵ میکرون طراحی شده‌اند و پس از تزریق، مانند یک داربست میکروسکوپی در لایه‌های زیرین پوست قرار می‌گیرند.

این محصول در قالب سرنگ‌های از پیش پرشده عرضه می‌شود و فرمولاسیون آن شامل لیدوکائین ۰٫۳ درصد برای کاهش درد تزریق است. وجود گلیسیرین و سدیم کربوکسی‌متیل‌سلولز در ژل پایه نیز موجب افزایش پایداری و پخش یکنواخت ذرات در بافت می‌شود. این ویژگی‌ها در کنار زیست‌سازگاری بالا، سبب شده «اینشیپ رادیانس پلاس» به‌عنوان فیلری ایمن برای نواحی حساس صورت و دست انتخاب شود.

در کنار این محصول، اینشیپ اسکالپ دیگر دستاورد مهم این شرکت که از نظر سازوکار اثرگذاری تفاوت قابل توجهی با فیلر‌های رایج دارد. این محصول با بهره‌گیری از ذرات پلی‌ال‌الکتیک اسید (PLLA) عمل می‌کند؛ ماده‌ای که سال‌ها در پزشکی به‌عنوان پلیمر زیست‌تخریب‌پذیر و محرک کلاژن شناخته شده است. برخلاف فیلر‌های پرکننده مبتنی بر اسید هیالورونیک، «اینشیپ اسکالپ» در لحظه تزریق حجم زیادی ایجاد نمی‌کند؛ بلکه به‌تدریج و طی چند ماه داربست بازسازی‌کننده‌ای در زیر پوست می‌سازد.

فرمولاسیون محصول شامل سدیم کربوکسی‌متیل‌سلولز و مانیتول است که به فعال‌سازی بهتر ذرات کمک می‌کنند. ماندگاری اثرات درمانی آن نیز تا حدود دو سال گزارش شده است؛ دوامی که به‌طور معمول بسیار بیشتر از فیلر‌های ژلی متداول است.

به‌همین دلیل «اینشیپ اسکالپ» نه‌تنها در حوزه زیبایی، بلکه در حوزه درمان‌های بازسازی بافت نیز جایگاه ویژه‌ای دارد.

یکی از نکات مهم درباره این دو محصول آن است که چرخه تولید، فرمولاسیون و کنترل کیفی آنها به‌طور کامل در کشور انجام می‌شود. این استقلال فناورانه از چند جهت اهمیت دارد: نخست، جلوگیری از خروج ارز در بازاری که واردات فیلر‌های خارجی هزینه‌های کلانی به کشور تحمیل می‌کند؛ دوم، دسترسی پزشکان و بیماران به محصولاتی ایمن با قیمت مناسب‌تر؛ و سوم، ایجاد ظرفیت پژوهشی و اشتغال در حوزه بیومواد، مهندسی بافت و نانوپزشکی. تولید این فیلر‌ها به توسعه خطوط پیشرفته ساخت، طراحی تجهیزات آزمایشگاهی و تیم‌های تحقیقاتی متخصص نیاز دارد و همین مسئله موجب شده شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه نقشی کلیدی ایفا کنند.