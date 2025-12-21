به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «آوای یلدا»، با تهیه‌کنندگی مرتضی میلانی و گویندگی محمد اسکندری و لاله جلال‌آبادی، امروز از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰، از رادیو آوا پخش می‌شود.

­این برنامه با بخش‌های شاد و شنیدنی، پیام‌های تبریک هنرمندان موسیقی، تفأل به حافظ و خوانش ابیاتی از شاهنامه فردوسی، همراه شنوندگان خواهد بود.

رادیو آوا این ویژه‌برنامه را به‌صورت گسترده از موج اف.‌ام ردیف ۹۳.۵ مگاهرتز و پایگاه‌های رسمی خود در فضای مجازی به مخاطبان ارائه می‌کند.

ویژه‌برنامه «یلدا کنار»، با محوریت جشن شب یلدا و معرفی آداب و سنت‌های اصیل این شب کهن ایرانی و با حضور هنرمندان شناخته‌شده و مرور آیین‌های کهن ایرانی، امروز از رادیو صبا پخش می‌شود.

این ویژه‌برنامه میزبان هنرمندانی همچون امیر پارسی، فرهاد بشارتی، ماشالله وروایی و سیدحسین موسوی از بازیگران مجموعه «نون خ» خواهد بود و همچنین بهروز مسائلی و مینا نوروزی در جمع مهمانان برنامه حضور دارند. ­

ارتباط زنده با مراکز استانی لرستان، کردستان، گیلان، بوشهر، فارس و خراسان رضوی از جمله بخش‌های «یلدا کنار» است که حال‌وهوای آیین‌های شب یلدا در نقاط مختلف کشور را به گوش­م خاطبان می‌رساند.

گفت‌و‌گو با خانواده شهدای جنگ تحمیلی ۱۲روزه، بخش حافظ‌خوانی و مرور مراسم و آداب شب یلدا در کشور‌های دیگر از دیگر بخش‌های این ویژه‌برنامه است. ­

ویژه‌برنامه «یلدا کنار» ساعت­۱۹:۰۰، با اجرای آرمان غفاریان، شیوا رضایی‌زاده و حمید پارسا پخش می‌شود.

برنامه «راه شب»، در ساعت‌های ابتدایی بامداد دوشنبه اول دی‌، هم‌زمان با حال‌وهوای شب یلدا، با موضوع «فرصت زندگی» به سراغ یکی از پرسش‌های عمیق انسانی می‌رود، اگر به‌جای یک دقیقه، یک روز زمان اضافه داشته باشیم، چگونه آن را زندگی می‌کنیم؟

این برنامه دوشنبه اول دی‌ ساعت ۰۰:۳۰ بامداد، به تهیه‌کنندگی محمدحسین خسروجردی و با گویندگی شهاب شهرزاد، ­از ­گروه ورزش و تفریحات ­رادیو ایران پخش می‌شود.

این برنامه به مناسبت شب یلدا، با موضوع «فرصت زندگی» تلاش دارد در فضایی آرام و شبانه، مخاطبان را به تأملی صمیمی درباره ارزش زمان و لحظه‌های زندگی دعوت کند. ­

«راه شب»، در این قسمت با طرح این پرسش ساده، اما تأثیرگذار که «اگر به‌جای یک دقیقه، یک روز وقت اضافه داشته باشید چه می‌کنید؟»، به روایت تجربه‌ها، نگاه‌ها و احساسات مختلف درباره زندگی و فرصت‌ها می‌پردازد و شنوندگان را همراه خود به سفری درونی و اندیشمندانه می‌برد. ­

ویژه‌برنامه «شب‌نشینی ایرانی»، هم‌زمان با شب یلدا، امروز ساعت ۲۰:۰۰، از رادیو ایران پخش می‌شود.

در این شب، رادیو ایران به‌عنوان شبکه مادر و نخستین شبکه رادیویی کشور، میزبان شبکه‌های مختلف رادیویی از جمله سلامت، تهران، جوان، ورزش، فرهنگ و دیگر شبکه‌هاست که همراه با عوامل، مجریان و مهمانان خود، حضور زنده‌شان را در این دورهمی رسانه‌ای تجربه می‌کنند. ­

«شب‌نشینی ایرانی»، به تهیه‌کنندگی محمد بخشایش، اجرای رضا امیراحمدی، شهاب شهرزاد و مهرناز فقیهی و با حضور چهره‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی، همراه با بخش‌های متنوع موسیقایی و گزارشی ویژه از آسایشگاه سالمندان، پخش می شود.

هم‌زمان با فرا رسیدن بلندترین شب سال، رادیو سلامت با ویژه‌برنامه «جمع یلدایی»، امشب از ساعت ۲۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰، میزبان خانواده‌های ایرانی خواهد بود.

یکی از بخش های اصلی این برنامه، تلاش برای زنده نگه داشتن فضای خانواده‌محور و نوستالژیک یلداست. مسعود خواجه‌وند به همراه «بابا غیور» (رضا شجاعی)، «ننه سرور» (آسیه گرجی) و «نوه کوچیکه» (فاطمه شاه حسینی)، اجرای این برنامه را بر عهده دارند تا با اجرای خود، صمیمیت اصیل این آیین را به گوش مخاطبان برسانند. ­

بخش جذاب دیگر «جمع یلدایی»، مسابقه حافظ‌خوانی شنوندگان است. علاقه‌مندان با ارسال ویدئوی قرائت حافظ خود در این مسابقه شرکت می‌کنند و به برنده جوایز ویژه‌ای اهدا خواهد شد. ­

این ویژه‌برنامه شامل بخش‌های متنوعی همچون گزارش‌های میدانی از سطح شهر، روایت‌هایی تأثیرگذار از افرادی که شب یلدا را در شیفت‌های کاری سپری می‌کنند و گفت‌و‌گو‌هایی پیرامون آداب‌ورسوم یلدایی در ایران و سایر کشورهاست تا تصویری کامل از این آیین کهن ارائه شود. ­

­ویژه‌برنامه «جمع یلدایی»، به تهیه‌کنندگی سهیلا باقری، اجرای مسعود خواجه‌وند و با حضور شخصیت‌های نوستالژیک محبوب و مسابقه‌ای پرطرفدار مخاطبان را در بلندترین شب سال همراهی خواهد کرد.

برنامه «چله ایرانی»، رادیو فرهنگ، در شب یلدا از ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۴:۰۰، با ترکیبی از موسیقی زنده، شعرخوانی، حافظ‌خوانی، شاهنامه‌خوانی، خاطره‌گویی و روایت فلسفه شب چله، شنوندگان را به مجلسی رادیویی دعوت می‌کند، مجلسی برای شنیدن آنچه از ایران مانده و هنوز زنده است.

در برنامه «چله ایرانی»، تلاش شده یلدا را فقط به‌عنوان یک آیین تقویمی روایت نکنند، بلکه آن را به‌مثابه یک تجربه زیسته فرهنگی بازخوانی کنند، از حافظ‌خوانی و شعرخوانی گرفته تا پرداختن به فلسفه شب چله و جایگاه یلدا در ادبیات فارسی.

حضور هنرمندان باسابقه در کنار گویندگان رادیو، به این فضا رنگ و جان دیگری داده است. ­

در بخش گویندگی، علیرضا تابان و شیرین روستایی اجرای بخشی از برنامه را بر عهده دارند و در این ویژه‌برنامه، علاوه بر بخش‌های زنده شب یلدا، بخش‌هایی از جشن زنده صبحگاهی شبکه فرهنگ که با حضور همکاران برگزار می‌شود، برای پخش شبانه گلچین شده است، ترکیبی که تنوع صدا و روایت را برای شنونده فراهم می‌کند. ­

حافظ‌خوانی، خاطره‌گویی، شاهنامه‌خوانی، قصه‌گویی و روایت‌های کهن و پرداختن به فرهنگ و رسوم شب چله، تأکید بر با هم‌بودن، خانواده، صبر، عبور از تاریکی و استقبال از روشنایی و سخن گفتن از درباره فلسفه یلدا، نماد‌های شب چله (انار، هندوانه، شمع، تاریکی و روشنایی) و پیوند آن با امید و گذار از سختی از اصلی‌ترین محور‌های این ویژه‌برنامه است. همچنین به اشتراکات فرهنگی ایران و آیین‌های مشترک یلدایی با کشور‌های هند، تاجیکستان، پاکستان و ازبکستان نیز پرداخته می‌شود، اشتراکاتی که نشان می‌دهد شب چله زبانی مشترک در جغرافیای فرهنگی منطقه است. ­

­«چله ایرانی»، به‌صورت زنده از موج اف.‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز از رادیو فرهنگ پخش می شود.