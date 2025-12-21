پخش زنده
رئیس پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی از داخلیسازی بیش از ۵۰ ماده شیمیایی پرکاربرد خبر داد؛ که این دستاورد میتواند نقش مهمی در رفع چالشهای تولید صنایع کشور ایفا کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نجمه یزدانفر، رئیس پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی اظهار کرد: نمایشگاهها، همایشها و جشنوارههای پژوهشی، نشاندهنده اهمیت پژوهش و فناوری در مسیر رشد و پیشرفت کشور و جایگاهی است که سیاستگذاران برای این حوزه قائل هستند.
وی اظهار کرد: پژوهشگری که وارد عرصه پژوهش و فناوری میشود، آگاهانه مسیر خود را از آموزش صرف یا ورود مستقیم به صنعت جدا کرده و به حوزهای قدم میگذارد که نیازمند نشاط ناشی از علم روز، خلاقیت و پاسخگویی به نیازهای فناورانه کشور است. این مسیر بدون حمایت، توجه و فراهم بودن زیرساختهای مناسب پژوهشی امکانپذیر نیست.
لزوم حمایت از پژوهشگران و زیرساختهای پژوهشی
یزدانفر با اشاره به اینکه هر سال شاهد شکلگیری نوآوریهای متعددی هستیم که پس از طی مراحل پژوهشی، وارد عرصه تجاریسازی میشوند، تصریح کرد: این روند نشان میدهد که پژوهش کاربردی تا چه اندازه میتواند در حل مسائل کشور اثرگذار باشد.
وی ادامه داد: جهاد دانشگاهی به عنوان یکی از اصلیترین نهادهای متولی پژوهش و پژوهش کاربردی در کشور شناخته میشود؛ نهادی که رسالت خود را پیوند علم آکادمیک دانشگاهی با نیازهای صنعت تعریف کرده است.
۴۵ سال تلاش جهاد دانشگاهی برای حل مسائل کشور
این مقام مسئول با بیان اینکه جهاد دانشگاهی در طول ۴۵ سال فعالیت پربرکت خود همواره تلاش کرده است مسائل کشور در حوزههای صنعت، تولید، کشاورزی و پزشکی را شناسایی کند، افزود: این نهاد با اتکا به نیروهای توانمند، اعضای هیئت علمی متعهد و بهرهگیری از ظرفیت علمی دانشگاههای مختلف، در جهت رفع نیازهای فناورانه کشور گام برداشته است.
بومیسازی بیش از ۵۰ ماده شیمیایی پرمصرف صنایع کشور
رئیس پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی با اشاره به دستاوردهای این پژوهشکده بیان کرد: افتخار میکنم که در پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی فعالیت دارم؛ پژوهشکدهای که موفق به بومیسازی بیش از ۵۰ ماده شیمیایی پرمصرف صنایع کشور شده است. هر یک از این مواد میتواند گرهی از مشکلات تولید را باز کند.
وی افزود: بخش قابل توجهی از این مواد شیمیایی در صنایع بالادستی نفت کاربرد دارند و در بهینهسازی استخراج نفت و استفاده مطلوب از این ثروت ملی نقشآفرین هستند. همچنین این مواد در تولید فرآوردههای نفتی در پتروشیمیها و پالایشگاهها مورد استفاده قرار میگیرند.
فعالیت در حوزه عصارهها و مواد مؤثره گیاهی
یزدانفر با اشاره به دیگر حوزههای فعالیت این پژوهشکده گفت: در کنار مواد شیمیایی، پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی در زمینه عصارهها و مواد مؤثره گیاهی نیز فعال است و در حوزه بومیسازی اسانسها، رنگهای خوراکی و مواد مؤثره مورد نیاز صنایع غذایی فعالیت میکند.