نماینده ونزوئلا در سازمان ملل با محکوم کردن ادعای ترامپ مبنی بر مالکیت آمریکا بر خاک و منابع نفتی این کشور، هشدار داد که دوران استعمار کهن به پایان رسیده و کاراکاس با تمام قوا در برابر تهدید محاصره دریایی و هوایی واشنگتن از استقلال و تمامیت ارضی خود دفاع خواهد کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ نشست سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی مبارزه با استعمار به صحنه افشاگری صریح علیه سیاستهای کاخ سفید تبدیل شد. ساموئل مونکادا نماینده دائم ونزوئلا در این نشست اظهارات اخیر رئیسجمهور آمریکا را که خواستار تسلیم فوری منابع نفتی ونزوئلا شده بود، توهینی شنیع و نقض تمامی هنجارهای تمدن بشری توصیف کرد.
مونکادا با بیان اینکه ترامپ قصد دارد ساعت تاریخ را به عقب برگرداند و ونزوئلا را دوباره به یک مستعمره تبدیل کند، گفت: در برابر این بیانیه هیولاگونه هیچ ابزار حقوقی در جهان نمیتواند سکوت کند. استعمار یک جنایت تجاوزکارانه است و دولت ترامپ در حال تحمیل هرجومرج و ویرانی بر روابط بینالملل است.
وی تأکید کرد: دیپلماسی ناوچههای توپدار (تهدید نظامی) در قرن بیست و یکم جایی ندارد و استعمار باید برای محافظت از همه کشورهای جهان شکست بخورد.
دیپلمات ارشد ونزوئلا با هشدار نسبت به تغییر چهره استعمار، روشهای جدید سلطه را خطرناکتر توصیف کرد. وی سوءاستفاده از قدرت ساختاری در تجارت جهانی، تحریمها و اقدامات قهری یکجانبه، سرقت منابع طبیعی و انحصار فناوری را از ابزارهای نوین نظام سلطه برشمرد.
به گفته وی، قدرتهای هژمونیک اکنون با استفاده از کارزارهای رسانهای و فشار مالی، به دنبال بیثبات کردن دولتهای مستقل و غارت ثروتهای آنان هستند.
مونکادا در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن اعلام همبستگی با ملتهایی که هنوز تحت اشغال و سلطه خارجی زندگی میکنند بهویژه مردم مظلوم فلسطین و پورتوریکو، از قدرتهای جهانی خواست تا به حقوق سلبناشدنی این ملتها احترام بگذارند.
نماینده کاراکاس در پایان بر پایبندی کشورش به منشور سازمان ملل و اصول برابری حاکمیتها تأکید کرد و گفت: ونزوئلا در همه عرصهها برای تضمین صلح خواهد جنگید و تسلیم زورگویی نخواهد شد.