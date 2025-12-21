پخش زنده
جشنواره یلدایی با هدف پاسداشت آیینهای کهن ایرانی و ایجاد فضای شاد و صمیمی در میان دانشجویان در دانشگاه امیر کبیر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این جشنواره از دانشجویان با خوراکیهای سنتی شب یلدا از جمله لبو، انار، باقالی و انواع آشهای محلی پذیرایی شد. در جشنواره شب یلدایی، ۲۰ تیم از دانشجویان دختر ساکن خوابگاههای دانشگاه امیر کبیر با طبخ آشهای محلی استانها و شهرهای مختلف کشور از جمله آش رشته، آش دوغ، آش انار، آش جو و آش بادمجان با همدیگر رقابت کردند. این جشنواره با قدردانی از تیمهای برگزیده به کار خود پایان داد.