بر اثربارش برف در محورهای خراسان شمالی محور بجنورد – آشخانه گردنه امین الله تردد فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر هست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بر اساس اعلام مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان شمالی در حال حاضر تمامی محورهای استان از جوی تمام ابری و بارش برف در محورهای بجنورد - آشخانه (گردنه امین الله)، آشخانه - چمن بید و جنگل گلستان، راز و جرگلان، بجنورد - شیروان، کنار گذر شمالی بجنورد، بجنورد - اسفراین (گردنه اسدلی و پلمیس) گزارش شده است.