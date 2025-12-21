پخش زنده
شبکه اشراق استان زنجان همزمان با پایان فصل پاییز برنامههای متنوعی را برای *شب یلدای* خانوادههای زنجانی تدارک دیده است.
ویژه برنامه زنده شبکه اشراق در شب یلدا از ساعت ۲۰:۳۰ روز یکشنبه ۲۹ آذر به مدت ۱۵۰ دقیقه با دکور ویژه و المانهای بومی، سعی دارد فضای دلنشینی را در شب یلدا برای بینندگان خود فراهم نماید.
در این برنامه هنرمندان و خانوادههایی از شهرهای مختلف حضور خواهند داشت.
ویژه برنامه زنده شب یلدا با دکور ترکیب سنتی و مدرن و با آیتمهایی همچون حضور هنرمندان و خوانندههای بومی، محلی و ملی، موسیقی آذری و عاشقی، قصه گویی، گزارش از سرای سالمندان، جشن یلدای مدارس، غذاهای شب یلدای شهرستانها، شاهنامه و حافظ خوانی همچنین پخت غذای محلی در دکور برنامه، پخش نمایشهای طنز، دعوت از چهرههای محبوب و مردمی بعنوان مهمان در برنامه، مسابقه تلفنی و تبریک غیرحضوری لحظات شاد و به یادملاندنی را برای مخاطبان تدارک دیده است.
یکی دیگر از آیتمهای خوب این برنامه یلدای شهدا نام دارد که با حضور خانوادههای معظم شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه در استان زنجان پخش خواهدشد.
همچنین در این برنامه ارتباط زندهای هم با یادمان شهید گمنام صحن صداوسیما برقرار خواهدشد.
مصاحبه با کارکنان شیفت شب که در بخشهای مختلف درمانی، خدماتی، انتظامی و آتش نشانی همچنین فوریتهای پزشکی هم در این برنامه پیش بینی شده است.
این ویژه برنامه به تهیه کنندگی حسین نجفی، کارگردانی حمیدرضا پارسه و با اجرای مشترک اصغر داداشی، سعیده سلجوقی و محمد گرجی به روی آنتن خواهد رفت.