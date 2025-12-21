\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0627\u0632\u0646\u062f\u0631\u0627\u0646\u061b \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u062f\u0631 \u067e\u06cc\u0634 \u0628\u0648\u062f\u0646 \u0633\u06cc \u0648 \u0646\u0647\u0645\u06cc\u0646 \u06cc\u0627\u062f\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0633\u0631\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u0633\u0648\u0631\u06a9 \u06cc\u06a9 \u062f\u0648\u0631\u0647 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u06a9\u0634\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644\u0646 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0631\u0636\u0627 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f\u00a0\n\u00a0\n\u062f\u0631 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u06cc\u0627\u062f \u0645\u0631\u062d\u0648\u0645 \u067e\u0647\u0644\u0648\u0627\u0646 \u0645\u062d\u0645\u062f \u0639\u0644\u06cc \u06cc\u0639\u0642\u0648\u0628 \u0632\u0627\u062f\u0647 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f \u062a\u06cc\u0645 \u06a9\u0634\u062a\u06cc \u0633\u0648\u0631\u06a9 \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0634\u062f \u0648 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u06cc\u0627\u0646\u062f\u0631\u0648\u062f \u0648 \u062c\u0648\u06cc\u0628\u0627\u0631 \u0628\u0647 \u062a\u0631\u062a\u06cc\u0628 \u062f\u0648\u0645 \u0648 \u0633\u0648\u0645 \u0634\u062f\u0646\u062f