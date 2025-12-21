به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمد حفیظی اظهار کرد: کشت سیاه دانه در سطح ۲ هکتار از دیمزار‌های شهر ترکالکی منطقه عقیلی شهرستان گتوند و تحت نظارت مسئول و کارشناس دیمزار مرکز جهاد عقیلی انجام شد.

وی افزود: از مهمترین مزایای کشت سیاه دانه می‌توان به توقع پایین نسبت به آب، برداشت مکانیزه با کمباین غلات و ارزش اقتصادی بالای آن اشاره داشت.

حفیظی بیان داشت: درمان سرگیجه، درد گوش، تقویت حافظه، فشار خون بالا، درمان ریزش مو، کاهش وزن و درمان بی خوابی از جمله خواص سیاه دانه به شمار می‌روند.