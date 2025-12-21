سومین رویداد ملی «دختر ماه» در مازندران اجرا میشود
مدیر کانونهای خدمت رضوی مازندران گفت: جشن تکلیف ۴۱۶ دختر تازهمکلف بهصورت خانهبهخانه در قالب رویداد "دختر ماه" برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ قاسم عزیز زاده گرجی مدیر کانونهای خدمت رضوی استان مازندران از اجرای سومین رویداد ملی «دختر ماه» همزمان با سراسر کشور خبر داد و گفت: در آستانه ماه مبارک رجب، ۴۱۶ بسته متبرک جشن تکلیف با مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره) و خادمیاران رضوی، به دختران تازهمکلف احسانپذیر استان اهدا میشود.
وی، با اشاره به اهداف تربیتی این رویداد اظهار کرد: سومین رویداد ملی «دختر ماه» در راستای تحقق اهداف تربیتی آستان قدس رضوی و با محوریت کانون بانوان و خانواده خدمت رضوی، ویژه دختران ۹ ساله تازهمکلف در حال اجراست.
به گفته او، امسال ۴۱۶ بسته هدیه شامل چادر نماز، جانماز، کتاب و هدایای متبرک حضرت امام رضا (ع) تهیه شده که با همکاری کمیته امداد استان و شهرستانها و دبیران کانونهای خدمت رضوی، به صورت جشن تکلیف خانگی و با حضور خادمیاران در منازل این دختران و در کنار خانوادههایشان اهدا میشود.
مدیر کانونهای خدمت رضوی مازندران با بیان اینکه ارزش ریالی این بستهها در فاز نخست حدود ۳۰۰ میلیون تومان است، تصریح کرد: توزیع بستهها از شهرستان رامسر در غرب استان آغاز شده و در ادامه، مناطق مرکز و شرق مازندران نیز تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
عزیززاده گرجی همچنین از برنامهریزی برای تداوم حمایتها خبر داد و گفت: کانون بانوان و خانواده خدمت رضوی، پشتیبانی تربیتی ششماههای برای این دختران در نظر گرفته است تا ضمن آشنایی عمیقتر با فرایض دینی، زمینه تشویق و ترغیب آنان به انجام عبادات فراهم شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با فرا رسیدن ماه شعبان، جشن عبادت گروهی ویژه این دختران در سطح استان برگزار شود تا این رویداد، نقطه آغاز پیوندی ماندگار با معنویت و بندگی باشد.