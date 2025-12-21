همزمان با بارش برف و کاهش دما در خراسان رضوی، دستگاههای خدمات رسان برای بازگشایی راهها، اسکان اضطراری مسافران و تامین پایدار انرژی تلاش می کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی دیشب در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای خراسان رضوی گفت: همه جاده های اصلی استان بازگشایی شده است و راههای روستایی نیز تا ظهر روز یکشنبه ۳۰ آذر بازگشایی خواهد شد.

جعفر شهامت افزود: سطح جاده های استان یخ زده است و رانندگان باید سفرهای غیر ضروری خود را به اوقات مناسب‌ تری موکول کنند، همچنین رانندگان باید با کاهش سرعت از بروز خطر تصادفات جلوگیری کنند.

شهامت ادامه داد: با وجود استقرار ۷۲ گروه راهداری در جاده‌ها، به دلیل لغزندگی سطح راه و کولاک، احتمال بروز اختلال ترافیکی در جاده ها وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: ساعت های ۲ بامداد تا ۷ صبح سردترین ساعت های شبانه روز هستند و سطح جاده ها در برخی نقاط استان مثل جاده های شهرستان های قوچان، فریمان و گردنه های جاده های نیشابور و تربت حیدریه کاملا یخ زده هستند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی هم در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: مصرف گاز مشهد در ۲۴ ساعت گذشته به بیش از ۶۲ میلیون مترمکعب رسیده که بخش عمده آن در حوزه خانگی و عمومی مصرف شده است.

حسن افتخاری افزود: دمای آسایش و رفاه در منزل بین ۲۰ تا ۲۱ درجه سانتی گراد است و با رعایت صرفه جویی گاز به همه هموطنان خواهد رسید.