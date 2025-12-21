شرکت توانیر اعلام کرد: در ساعت‌های گذشته برخی مطالب و برداشت‌های نادرست در فضای مجازی و رسانه‌ها درباره افزایش ۳۵ درصدی تعرفه برق منتشر شده که تکذیب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ شرکت توانیر ضمن تکذیب هرگونه افزایش جدید در تعرفه‌های برق اعلام کرد: هیچ تغییری در تعرفه‌های برق در ماه‌های گذشته اعمال نشده و نرخ فعلی، همان تعرفه مصوب ابتدای خردادماه سال ۱۴۰۴ است که بر اساس مصوبه هیئت وزیران محاسبه شده است؛ بنابراین موضوع افزایش تعرفه در مهر یا آبان درست نیست و هیچ مصوبه یا تغییری در این زمینه صادر نشده است.

اطلاع‌رسانی درخصوص هرگونه تغییر در تعرفه‌ها صرفاً از طریق پایگاه رسمی شرکت توانیر انجام می‌شود.