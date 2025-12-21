پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای جنوب کرمان گفت: محورهای اصلی جنوب کرمان باز و ایمنسازی نقاط آسیبدیده در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، نعمتالله حسینزاده با اشاره به بارندگیهای شدید و کمسابقه روزهای اخیر گفت: از ابتدای وقوع بارشها، مجموعه راهداری با آمادگی کامل در میدان حضور داشت و اقدامات لازم حین بارندگیها انجام شد و در حال حاضر نیز با وجود تداوم بارش باران در اکثر محورهای جنوب کرمان، راهداران همچنان در حال ایمنسازی مسیرهای آسیبدیده هستند.
وی افزود: محور جیرفت - بلوک که به دلیل حجم بالای بارندگی و جاری شدن روانابها دچار انسداد شده بود، در کمترین زمان ممکن بازگشایی ودر برخی محورهای فرعی که دارای آبنما بودند، به منظور افزایش ایمنی کاربران جادهای، مسیرها به صورت موقت مسدود شد که هماکنون عملیات بازگشایی آنها در حال انجام است.
حسینزاده اظهار کرد: در محورهای روستایی که بارندگی به پایان رسیده، عملیات تیغزنی و بهسازی راهها آغاز شده و در سایر محورهای روستایی نیز بلافاصله پس از اتمام بارشها، عملیات اجرایی شروع خواهد شد.
وی همچنین از بارش برف در محور جیرفت - اردوئیه خبر داد و گفت: راهداران در این محور هماکنون در حال انجام عملیات برفروبی و نمکپاشی هستند و تردد در این مسیر بدون زنجیرچرخ امکانپذیر نیست.