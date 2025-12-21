به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر مخابرات منطقه خراسان جنوبی گفت: اجرای شبکه فیبر نوری در خیابان جرجانی، در راستای طرح ملی توسعه دسترسی به اینترنت پرسرعت (FTTX) انجام شده است.

میری افزود:پروژه تبدیل کابل مسی به فیبر نوری که یکی از مهم‌ترین گام‌ها در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی شهر به شمار می‌رود و نویدبخش جهش چشمگیر در سرعت و کیفیت اینترنت خانگی و کسب‌وکارها در نقاط مختلف شهر خواهد بود.

وی گفت:ایجاد امکان واگذاری فیبر نوری در خیابان جرجانی، نشان‌دهنده تعهد مستمر ما به اجرای طرح‌های توسعه شبکه در تمامی نقاط حساس شهر است.

این منطقه اکنون به طور رسمی به شاهراه ارتباطی پرسرعت پیوسته و کاربران می‌توانند از پایداری و سرعت نسل جدید اینترنت بهره‌مند شوند.