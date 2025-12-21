پخش زنده
با کاهش دمای هوا و افزایش مصرف گاز در استان زنجان، شرکت گاز پایش مصرف ادارات و اماکن دولتی را تشدید کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ مدیر روابط عمومی شرکت گاز استان زنجان از تشدید پایش مصرف گاز ادارات و اماکن دولتی همزمان با کاهش دما در استان خبر داد و بر ضرورت رعایت الگوی مصرف از سوی همه بخشها تأکید کرد.
شرفی با اشاره به تشدید ناترازی گاز در روزهای سرد سال گفت: با کاهش محسوس دما، مصرف گاز بهطور قابل توجهی افزایش یافته و تنها در چند روز اخیر، مصرف روزانه گاز در استان از حدود ۸ میلیون مترمکعب به نزدیک ۱۱ میلیون مترمکعب رسیده که این موضوع فشار مضاعفی بر شبکه گاز وارد کرده است.
وی افزود: در همین راستا و با هدف مدیریت بهینه انرژی و پیشگیری از قطعی گاز مشترکان خانگی، طرح پایش مصرف گاز ادارات و اماکن عمومی بهطور جدی در حال اجراست و تاکنون ۲ هزار و ۱۸۸ مورد پایش و بازرسی در سطح استان انجام شده است.
مدیر روابط عمومی شرکت گاز زنجان ادامه داد: نتیجه این پایشها صدور ۴۱ اخطار کتبی، ۲۵۵ اخطار شفاهی و قطع گاز یک اداره پرمصرف بوده است که نشاندهنده عدم همکاری برخی دستگاهها با وجود مصوبه هیئت وزیران در زمینه مدیریت مصرف انرژی است.
شرفی با انتقاد از عدم همکاری برخی ادارات اظهار کرد: متأسفانه برخی دستگاهها نهتنها الگوی مصرف را رعایت نمیکنند، بلکه در مواردی مانع انجام پایشها نیز میشوند که این موضوع جای تأسف دارد.
وی با اشاره به وضعیت نیروگاهها در فصل زمستان گفت: بخشی از نیروگاهها طبق روال هر سال در ماههای سرد با سوخت مایع فعالیت میکنند و قرارداد گازرسانی به نیروگاههای استان بهصورت ۸ ماهه است. در ماههای سرد سال و بهدلیل افزایش مصرف بخش خانگی، استفاده از سوخت جایگزین با هماهنگی شرکت نفت انجام میشود.
مدیر روابط عمومی شرکت گاز استان همچنین درباره صنایع بزرگ و شهرکهای صنعتی تصریح کرد: تمامی صنایع عمده موظف به تأمین سوخت جایگزین هستند و سهمیههای مربوطه پیش از آغاز فصل سرما و با اخذ مجوزهای لازم به آنها اختصاص داده شده است.
شرفی با تأکید بر ممنوعیت استفاده از گاز در فضای باز گفت: استفاده از هرگونه وسیله گرمایشی گازسوز در فضای باز، چه گرماتاب و چه سایر تجهیزات، ممنوع است و برخورد با موارد غیرمجاز بهویژه در واحدهای صنفی و فروشگاهی در دستور کار قرار دارد.
وی در پایان با بیان اینکه گاز یک سرمایه ملی است، خاطرنشان کرد: در شرایط ناترازی، همراهی همه بخشها بهویژه ادارات و دستگاههای دولتی برای جلوگیری از قطعی گاز ضروری است و انتظار میرود با مدیریت صحیح مصرف، از بروز نارضایتی عمومی در فصل سرد سال جلوگیری شود.