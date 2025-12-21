به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول سازمان بسیج رسانه خراسان جنوبی گفت: هدف این جشنواره ارتقای کیفی محتوای رسانه‌ها، ایجاد رقابت مثبت و افزایش خلاقیت، همچنین ترویج گفتمان انقلاب اسلامی، شناسایی استعداد‌های رسانه‌ای استان و امیدآفرینی، ایجاد زمینه پویایی و نشاط مطبوعاتی است.

محمدرضا زاهد افزود: جشنواره در دو بخش موضوعی و ویژه برگزار می‌شود و محور‌های آن شامل شعار سال، جهاد تبیین، پیوند رسانه و صنعت، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، دستاورد‌های انقلاب اسلامی، بسیج، امیدآفرینی، خانواده و فرزندآوری، و سبک زندگی ایرانی اسلامی خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به قالب‌های آثار جشنواره، عنوان کرد که این آثار می‌توانند در قالب‌های گزارش خبری، مصاحبه، یادداشت و سرمقاله، تیتر، اینفوگرافی، موشن‌گرافی، عکس، کلیپ و گزارش ویدیویی، مستند و پادکست ارسال شوند.

محمدرضا زاهد با بیان اینکه اختتامیه جشنواره ابوذر دی برگزار می‌شود، گفت: مهلت ارسال آثار تا ۱۰ دی ۱۴۰۴ است و این تاریخ به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.