به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین سید علیرضا تکیه‌ای شامگاه شنبه در نشست با اعضای ستاد اعتکاف استان ضمن قدردانی از اهتمام ریاست و کادر استان خوزستان در اهمیت دادن به انسجام بخشی و یکپارچه‌سازی روند، پیشتازی در تشکیل ستاد استانی و شهرستانی، اعتکاف را نعمتی الهی، پیشران و آینده‌ساز دانست و با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در اهتمام بیش از پیش به اعتکاف اظهار داشت: انتظار می رود اعتکاف امسال در خوزستان از نظر کیفی و کمی ارتقا پیدا کند.

در ادامه حجت الاسلام و المسلمین امیررضا هدایی، مدیر حوزه علمیه خوزستان و عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: حوزه علمیه استان در همراهی همه‌جانبه به ویژه برای اعزام مبلغان تخصصی متناسب با اقشار مختلف در اعتکاف امسال آمادگی کامل دارد.

حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد، نماینده ولی فقیه و رئیس ستاد اعتکاف خوزستان نیز ضمن قدردانی از حجت الاسلام تکیه‌ای به نعمت بزرگ ولایت فقیه به ویژه رهنمودهای حکیمانه ایشان در اهتمام ورزیدن به روح معنوی جامعه با تاکید بر نسل جوان اشاره کرد و بیان داشت: با یاری خداوند متعال و قرار دادن رهنمودهای مقام معظم رهبری، همه تلاش خود را جهت بهبود کیفی و کمی برگزاری اعتکاف و به صورت ویژه و خاص در اهتمام به قشر جوان و نوجوان انجام خواهیم داد.

وی تصریح کرد: اعضای ستاد اعتکاف استان خوزستان نیز مورد اعتماد در اجرایی کردن این رهنمودها هستند.

نشست ستاد اعتکاف استان خوزستان در حضور حجت الاسلام والمسلمین سید محمد نبی موسوی فرد رئیس ستاد اعتکاف استان خوزستان و حجت الاسلام والمسلمین سید علیرضا تکیه‌ای رئیس ستاد اعتکاف کشور برگزار شد.

در این نشست، اعضای ستاد اعتکاف استان به بیان نکته نظرات و لازمه‌های اجرایی و پیوست‌های فرهنگی و معنوی در قشر های بزرگسالان، جوانان، دانش آموزان و دانشجویان پرداختند.