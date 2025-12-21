استاندار کهگیلویه و بویراحمد از تشکیل کارگروه‌های پیگیری مصوبات عمرانی و اقتصادی سفر ریاست جمهوری به استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یدالله رحمانی از تشکیل کارگروه‌های پیگیری مصوبات عمرانی و اقتصادی سفر ریاست جمهوری به استان خبر داد و گفت: ۷۱ طرح برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تعریف شده است که ۱۱ طرح آن برای سفر آماده و تفاهم‌نامه سه طرح کلیدی امضا شد.

وی با بیان اینکه کارگروه‌های پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تشکیل شدند، افزود: این کارگروه‌ها با حضور تمام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از فردا به طور جدی مصوبات سفر را پیگیری خواهند کرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به دستاورد‌های سفر رئیس جمهور به استان به ویژه در زمینه جذب سرمایه‌گذاری، تصریح کرد: یکی از این طرحها، مجتمع تولید شیشه با سرمایه‌گذاری ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و ۱۸۹ میلیون دلار سرمایه ارزی است که پیش‌بینی می‌شود برای سه هزار و ۸۰۰ نفر اشتغال ایجاد کند.

وی تاکید کرد: عملیات اجرایی این طرح تا پایان امسال به پایان خواهد رسید.

رحمانی همچنین به تفاهم‌نامه احداث پالایشگاه گچساران با ظرفیت ۱۱۰ هزار بشکه اشاره کرد و یادآور شد: این طرح با ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ارزی و ایجاد ۲ هزار فرصت شغلی به اجرا در خواهد آمد.

وی طرح سوم سرمایه گذاری شده را هم مربوط به تولید لوله‌های بدون درز با ۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ریالی و ۲۴۰ میلیون یورو اعتبار ارزی عنوان کرد و گفت: با بهره برداری از این واحد تولیدی برای ۱۸۸ نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: مشکل تأمین خوراک گاز پتروشیمی چرام که پیش از این تنها برای ۸ ماه تأمین می‌شد، با پیگیری‌های انجام‌شده و دستور مستقیم رئیس‌جمهور برطرف شده و اجرای طرح جدید برای تأمین خوراک این واحد آغاز خواهد شد.