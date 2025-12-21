به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، به نقل از اداره مدیریت راه‌های استان خراسان رضوی، صبح امروز، یکشنبه، محور قوچان - درگز (زوباران و تیوان) با بارش برف مواجه است.

همچنین بر اساس گزارش ادارات تابعه و دوربین‌های نظارتی، حوزه قوچان و محور‌های مشهد – میامی (کنارگذر شمالی مشهد) و مشهد - سرخس (مزداوند) مه آلود است.



مدیریت راه‌های استان خراسان رضوی از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و مجهز به تجهیزات زمستانی در این محور‌ها تردد کنند.