در آخرین روز پائیز برخی محورهای خراسان رضوی برفی و مه آلود است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، به نقل از اداره مدیریت راههای استان خراسان رضوی، صبح امروز، یکشنبه، محور قوچان - درگز (زوباران و تیوان) با بارش برف مواجه است.
همچنین بر اساس گزارش ادارات تابعه و دوربینهای نظارتی، حوزه قوچان و محورهای مشهد – میامی (کنارگذر شمالی مشهد) و مشهد - سرخس (مزداوند) مه آلود است.
مدیریت راههای استان خراسان رضوی از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و مجهز به تجهیزات زمستانی در این محورها تردد کنند.