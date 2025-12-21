

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از جذب ۸۰ درصدی سهمیه کود شیمیایی این استان در ۹ ماهه سال جاری خبر داد و گفت: مازندران در جذب و توزیع این نهاده‌ها پیشتاز کشور است.



هادی باقری افزود: با تلاش و پیگیری‌های سازمان جهاد کشاورزی و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، تاکنون بیش از ۷۷ هزار تن کود ازته، حدود ۷ هزار تن کود‌های فسفاته و حدود ۱۶ هزار تن کود‌های پتاسه خریداری و بین بهره‌برداران توزیع شده است.



او ادامه داد: بر این اساس، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون به طور میانگین ۸۰ درصد از سهمیه تخصیص یافته کود شیمیایی استان جذب شده که شامل جذب ۹۲ درصدی کود‌های ازته، ۶۳ درصدی کود‌های فسفاته و ۸۳ درصدی کود‌های پتاسه است.



معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: روند جذب و توزیع کود شیمیایی برای محصولات مهم استان از جمله برنج، کشت‌های پاییزه، مرکبات، چای و شیلات در سال جاری مطلوب بوده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۰۰ درصد این نهاده مهم در استان جذب و توزیع شود



باقری با تأکید بر لزوم مصرف صحیح و فنی کود‌های شیمیایی، از کشاورزان و باغداران خواست برای دریافت مشاوره لازم به مراکز جهاد کشاورزی در سطح دهستان‌ها مراجعه کنند