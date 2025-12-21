به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ ابوالفضل محبان با اشاره به بارش برف، کولاک و انسداد برخی محور‌های مواصلاتی استان گفت: از بارش برف در استان عملیات امداد آغاز شدو تاکنون، نجاتگران هلال‌احمر استان در مجموع به ۲۰۰۰ نفر از افراد گرفتار در برف و کولاک کمک رسانی کردند.

وی افزود: در این مدت، ۱۰ تیم عملیاتی جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی در محور‌های مختلف استان به‌کارگیری شدند که طی این عملیات‌ بیش از ۵۰۰ دستگاه خودرو رهاسازی شد.

وی در پایان تأکید کرد: تمام تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی تا پایداری کامل اوضاع جوّی، در حالت آماده‌باش قرار دارند.