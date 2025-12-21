پخش زنده
اثر هنرمند چهارمحال و بختیاری در مسابقه پوستر جشنواره تئاتر فجر پذیرفته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، با اعلام هیات داوران بخش مسابقه پوستر چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر، ۶۰ اثر از مجموع ۲۹۱ اثر شرکتکننده در این مسابقه به مرحله نهایی این رویداد هنری راه یافتند که یک اثر از قاسم رشیدی ده صحرایی هنرمند هماستانی نیز به عنوان اثر پذیرفته شده در این بین قرار دارد.
رشیدی دهصحرایی در بخش نهایی مسابقه پوستر جشنواره تئاتر فجر برای کسب عنوان برتر با ۳۴ هنرمند طراح گرافیک دیگر رقابت خواهد کرد.