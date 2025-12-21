پخش زنده
سرمربی مس رفسنجان گفت: تیم ما فرصت پیروزی برابر گل گهر را با بدشانسی در ضربات پنالتی از دست داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مجتبی جباری پس از شکست برابر گل گهر در جام حذفی در نشست خبری گفت: گلگهر تیم بسیار خوبی است و کادر فنی باتجربه و کاربلدی دارد. برد آنها را تبریک میگویم.
در ضربات پنالتی شانس با ما یار نبود، اما با وجود این شکست، نسبت به تیممان بسیار امیدوار هستم و منتظریم زمان بیشتری داشته باشیم تا بتوانیم بیشتر کار کنیم. امیدوارم در بازیهای آینده، نمایش خوبمان با نتیجه مناسب هم همراه شود.
وی افزود: از بازیکنانم تشکر میکنم. در یک بازی ۱۲۰ دقیقهای نمایش بسیار خوبی داشتند و نشان دادند بازیکنان قابلی هستند. از عملکردشان رضایت دارم و فکر میکنم شکل تیم ما خیلی خوب بود. حتی این شانس را داشتیم که در جریان بازی به برتری برسیم و موقعیتهای خوبی هم ایجاد کردیم.
سرمربی مس رفسنجان درباره انتخاب پنالتیزنها توضیح داد: برای ضربات پنالتی از بازیکنان باتجربه استفاده کردیم، اما این اتفاقات در فوتبال طبیعی است. متأسفانه پنالتیها تبدیل به گل نشد. درباره سلمان هم باید بگویم کاملاً از عملکردش راضی بودم. خوب بازی کرد و حتماً در بازیهای آینده زمان بیشتری به او خواهیم داد. بازیکن جوان و توانمندی است و خوشحالیم که این فرصت را پیدا کرد.