به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیر برق شهرستان گناوه گفت: در ساعات اولیه طوفان و بارندگی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان از نزدیک از اجرای عملیات و تلاش نیرو‌ها در رفع مشکل تخریب ۳۰ اصله پایه و ۱۸۰۰ متر شبکه که بصورت ۱۰۰ درصد خسارت دیده بود بازدید کرد.

کوفی افزود: ۵۸۰۰ متر شبکه فشار متوسط و ۱۰۰ پایه فشار متوسط و ۱۱ پایه فشار ضعیف و ۳۰۰ متر شبکه فشار ضعیف برق بصورت ۷۰ درصد دچار خسارت شده و منجر به خاموشی و قطع برق مناطق شهری و روستایی گناوه و ریگ از جمله روستا‌های، محمد صالحی، کلر، گماران، شول، سمعیا، چهار روستایی، گاو سفید بزرگ و کوچک جزیره شمالی و جنوبی و شهرک صنعتی شد.

وی بیان کرد: با بسیج کلیه نیرو‌های اتفاقات و عملیات در ساعت‌های اولیه تمامی روستا‌ها برقدار شدند.

کوفی افزود: ۲۰ نقطه سیم پارگی، و ۲۲۵ مورد خاموشی ثبت و رفع مشکل شد بعلاوه یک دستگاه ترانس نیز بر اثر بارندگی و رعد و برق معیوب شد.