پخش زنده
امروز: -
تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستانهای آبادان و خرمشهر دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، امروز یکشنبه سیام آذر ۱۴۰۴، سیام جمادی الثانی ۱۴۴۷ و بیست و یکم دسامبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.
اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:
صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۱۵ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۲۱ دقیقه غروب خواهد کرد.
گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۳۹ دقیقه به گوش میرسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۳۳ دقیقه است.
اذان صبح فردا دوشنبه یکم دی ساعت ۵ و ۴۵ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۷ و ۱۰ دقیقه ثبت شده است.