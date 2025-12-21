تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستان‌های آبادان و خرمشهر دنبال کنید.

تقویم روز و اوقات شرعی سی‌ام آذر به افق آبادان و خرمشهر

تقویم روز و اوقات شرعی سی‌ام آذر به افق آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، امروز یکشنبه سی‌ام آذر ۱۴۰۴، سی‌ام جمادی الثانی ۱۴۴۷ و بیست و یکم دسامبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:

صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۱۵ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۲۱ دقیقه غروب خواهد کرد.

گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۳۹ دقیقه به گوش می‌رسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۳۳ دقیقه است.

اذان صبح فردا دوشنبه یکم دی ساعت ۵ و ۴۵ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۷ و ۱۰ دقیقه ثبت شده است.